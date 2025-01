Oasport.it - Chi al posto di Cahill come allenatore di Sinner? C’è l’ipotesi di un super coach suggestivo…

Che cosa succederà? Ce lo si chiede da ieri quali saranno le prossime decisioni di Jannikin merito al suo staff tecnico. Non mancano di certo i pensieri in questa fase della carriera del n.1 del mondo. Al di là delle questioni squisitamente agonistiche riguardanti gli Australian Open, prioritarie su tutto, la vicenda “Clostebol” è ancora aperta e il 16-17 aprile l’udienza del TAS sarà un altro momento importante. In tutto questo, c’è la notizia dell’addio delaustraliano Darrenal termine del 2025.A rivelarlo è stato lo stessoai microfoni di Eurosport, confermando l’interruzione del rapporto in conferenza stampa. Un addio frutto del desiderio di dedicare il tempo dovuto alla famiglia, dopo essere stato lungamente in giro per il mondo, al fianco dei tennisti più forti del pianeta.