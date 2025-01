Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi ha fatto il pieno di entusiasmo. Coach Zanco è sicuro: "Abbiamo imparato a soffrire»

Momento davvero buono per la Sanche sul campo di Sant’Antimo ha conquistato la quarta vittoria consecutiva. "– ha dichiarato(nella foto) nel post partita –. Siamo un gruppo lungo,sofferto a inizio anno volendo dar minuti a tutti però avevamo bisogno di fare esperienza. Adesso chiunque entri in campo ha quell’atteggiamento, quella voglia di sporcarsi le ginocchia e di fare ciò che serve per vincere le partite. Questa è la chiave per ottenere i successi. Dobbiamo continuare a lavorare con questa mentalità qui, sapendo che una giornata può essere storta per Ceparano, una per Renzi, per Raffaelli o per chiunque. Però se il gruppo è solido riusciamo a giocare e a venire fuori". A Sant’Antimo il successo è maturato con l’ottimo parziale finale, segno di una squadra che non molla: "Un successo veramente importante che voglio dedicare ai ragazzi che sono stati encomiabili dal primo all’ultimo – ha aggiunto l’allenatore biancorosso –.