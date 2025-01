Lanazione.it - Arte e emozioni. Il treno del cuore di Mazzagatti

Leggi su Lanazione.it

Continua la ricerca pittorica sulle giovani artiste emergenti dell’contemporanea nel panorama italiano con Francesca, protagonista con un’opera inedita che viene esposta per la prima volta e in esclusiva per lo spazio della Vetrina del Banco Bpm in piazza Duomo dal 5 febbraio al 2 marzo. L’artista espone un tela di grandi dimensioni nella quale ha dipinto un: simbolo della immaginazione e delle. Una tela che catturerà lo sguardo e ildegli appassionati dell’. L’artista concentra la pratica principalmente sulla pittura a olio su tela, una tecnica ricca di storia e tradizione che offre infinite possibilità espressive e dona un impatto immediato agli spettatori. Negli sviluppi più recenti la pittrice ha focalizzato l’attenzione sul complesso rapporto tra l’essere umano, gli animali e la natura.