Tram la ‘Gialla’ bloccata sul nascere | Sono sufficienti i filobus di Pimbo

Dietrofront sulla linea gialla del. La tratta già annunciata come collegamento tra Rastignano e Casteldebole per il momento è stata accantonata, visto anche il rilancio degli interventi di filoviarizzazione previsti dal Progetto integrato della mobilità bolognese (). Della, su sollecitazione di Manuela Zuntini (consigliera di FdI), si è parlato ieri nell’ambito di una commissione consiliare dedicata ai. La rete comprende anche la linea 19 ovest: a regime, come ha spiegato il Comune annunciando un mese fa il deposito del progetto, la nuova linea filoviaria 19 (Casteldebole-piazza dei Martiri) verrà abbinata a quella già esistente della 15, creando un’unica linea, che congiungerà di fatto Casteldebole a San Lazzaro, passando per il centro. "Abbiamo fatto una valutazione di carattere generale: nel momento in cui abbiamo approfondito la progettazione delabbiamo rivisto quella del sistema filoviario", spiega Cleto Carlini, direttore dei Lavori pubblici di Palazzo d’Accursio (foto).