Quattro corsi di crescita personale al palazzetto del nuoto di Arezzo

, 16 gennaio 2025 –dialdeldi. L’impianto cittadino apre le proprie porte a un ciclo di incontri finalizzati a un pieno sviluppo della persona in tutte le sue facoltà tra scoperta del proprio Io, meditazione e mindfulness, con l’obiettivo di gettare le basi per un miglior rapporto con sé stessi, con gli altri e con i diversi contesti della vita quotidiana. I, tenuti dall’operatrice olistica Serena Vanni, saranno presentati in occasione di una giornata introduttiva a partecipazione gratuita in programma dalle 10 alle 12 di sabato 18 gennaio dove sarà possibile conoscere modalità e finalità dell’iniziativa. L’obiettivo è di stimolare una piena conoscenza del proprio essere e del proprio mondo interiore per imparare a gestire le emozioni, per costruire relazioni più solide o per acquisire consapevolezza di potenzialità, volere e desideri, gettando le basi per superare momenti di difficoltà, per perseguire nuovi obiettivi e, in generale, per acquisire maggior serenità.