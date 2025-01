Ilrestodelcarlino.it - Pianeta Servizi sociali: "Tante le famiglie che ci chiedono un aiuto"

Rispondere alle esigenze dei più fragili e rendere la città ‘a misura di tutti’, senza lasciare indietro nessuno. Questo l’obiettivo, per il nuovo anno, dell’assessorato aiguidato dal vicesindaco Massimiliano Brugni, dopo che gli ultimi mesi del 2024 erano stati caratterizzati dall’erogazione, da parte del Comune, di buoni spesa elettronici e bonus per gli affitti rivolti allein difficoltà. Assessore, partiamo a queste ultime due iniziative: quali sono stati i numeri? "Per i buoni spesa abbiamo investito 200mila euro e sono arrivate quasi mille domande. Al bando per gli affitti, invece, hanno risposto in 330 e sono stati investiti 400mila euro. In merito all’emergenza abitativa, poi, anticipo che a giugno verrà stilata la nuova graduatoria per l’assegnazione delle case popolari, dopo che nel precedente mandato ne avevamo consegnate circa 140".