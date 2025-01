Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco cade a casa Santa Marta e sbatte il braccio: le condizioni di Bergoglio

è caduto giovedì mattina mentre si trovava a, la sua residenza. Il pontefice, come comunicato dalla sala stampa dellaSede, ha riportato una contusione all’avamdestro, senza fratture.Come misura cautelativa, ildiè stato immobilizzato.ha comunque mantenuto in piedi i programmi della sua agenda, svolgendo le diverse udienze previste.A inizio dicembre, ilaveva avuto un altro incidente domestico ed era apparso in udienza con un vistoso livido sul collo, sulla parte destra del viso e un cerotto. Il Vaticano, in quell’occasione, aveva fatto sapere che l’anziano Pontefice aveva battuto il mento sul comodino.L'articoloil: lediproviene da Il Fatto Quotidiano.