Paky torna con la traccia Gangsta Shit in collaborazione con Simba La Rue

con lainconLa Rue, un brano dal flow trascinato e ipnotico, il rapper di Rozzano dalla sua Gotham City, tra luci e ombre che si intrecciano a scenari crudi e vita di strada,con una nuova, pronto a firmare in pieno stile Glory questo inizio anno.Dopo alcune notizie circolate nelle ultime settimane, lagià altamente virale da dicembre sui social è finalmente in arrivo: domani, venerdì 17 gennaio, sarà fuori ovunque(Warner Music Italy), il nuovo singolo dida club, dal flow trascinato e ipnotico.Al suo fianco troviamoLa Rue, per una nuova e potente, dopo il sodalizio avvenuto con i brani Levante e Perdono. L’unione tra le due famiglie di Glory e NPT è sempre più realtà.