Puntomagazine.it - Napoli Mercato: tenta di sfuggire al controllo e viene sorpreso con la droga, arrestato

Leggi su Puntomagazine.it

. L’uomo aveva con se 271 involucri di stupefacente per circa 60 grammi Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale un 21enne originario di Torre Annunziata con precedenti di polizia.In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio didel territorio, nel transitare in via Santa Maria delle Grazie a Loreto, all’angolo con via Padre Ludovico da Casoria, hanno notato un andirivieni di persone che si dirigevano verso l’androne di uno stabile.Pertanto, i poliziotti sono entrati nell’androne dove hannoun giovane che, alla loro vista, si è dato alla fuga finché non è stato bloccato dopo un breve inseguimento; durante le fasi del, il predetto è stato trovato in possesso di 271 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 60 grammi.