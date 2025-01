Serieanews.com - “Napoli-Insigne, sì al dopo Kvara ma ad una condizione”: la bomba di oggi arriva da Roma

Un ritorno che scotta: l’incredibile possibilità di vederetornare al. Cosa dovrebbe accadere per questo affare clamoroso? Ma davvero è possibile rivedere Lorenzo? (AnsaFoto) – serieanews.comImmagina questo scenario: una calda notte di primavera al Maradona, ilsta giocando e all’improvviso un uomo, con il suo numero 24 sulle spalle, si ripresenta sulla sua amata fascia sinistra.Non si tratta di un fantasma del passato, ma di Lorenzo, pronto a tornare a casa. L’idea, che potrebbe sembrare impossibile a prima vista, è stata messa sul piatto nel corso di una diretta radio.Se parliamo di, non possiamo fare a meno di pensare a tutto ciò che ha rappresentato per il. Cresciuto nel vivaio partenopeo, 122 reti e 95 assist in 10 anni d’amore, simbolo di una città che in parte lo ha amato come un figlio e in parte l’ha osteggiato, perché purtroppo il detto “nemo propheta in patria” avale molto più che in qualunque altro posto del mondo.