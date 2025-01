Ilfattoquotidiano.it - Milei chiude il centro di tortura dei desaparecidos: così si annulla la memoria

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cosa succederebbe se qualcuno dell’attuale governo italiano decidesse di mandare a casa le persone che lavorano al Museo della Shoah a Milano? Se si decidesse dire quel luogo di, simbolo dell’Olocausto, tragedia del secolo scorso messo in atto da governi nazifascisti? Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il Museo della Shoah di Milano, meglio conosciuto come Binario 21, si trova sotto la Stazione Centrale, per tanto tempo luogo riservato ai convogli delle Poste, diventato poi tra il 1943 e il 1945 il binario da cui invece partivano i carri bestiame con a bordo migliaia di ebrei diretti ai campi di sterminio di Mauthausen e Bergen Belsen.Ecco, appunto, dicevo: che cosa succederebbe nell’opinione pubblica italiana e fra i politici? Ci sarebbe, mi auguro, una levata di scudi.