Oasport.it - LIVE Sinner-Schoolkate 4-6 5-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per il set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-RUNE DALLE 7.00LADI SONEGO-FONSECA (4° MATCH DALL’1.00)LADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO)30-15 Prima esterna vincente provvidenziale dell’altoatesino.15-15 Doppio fallo, il quarto.15-0 Solido dritto in uscita dal servizio di Jannik.4-5 Gameand volley vincente dell’o, ma dopo il cambio di camposervirà per il set.40-30 Altra prima solida dell’oceanico.30-30 Servizio vincente del padrone di casa.15-30 Scappa via il dritto in uscita dal servizio del tennista di Perth.15-15 Dritto lungolinea perentorio dell’o.0-15 Non passa il rovescio lungolinea di.5-3 Game. Con una prima vincentetiene la battuta e spedisce l’avversario a servire per restare nel set.