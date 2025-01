Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Winston, ennesima partita da leader. Stoppate d’autore per Faye. Vitali fa fatica

Jaylen BARFORD (24 minuti, 1/5 da 2, 0/3 da 3, 4 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 3 assist, 2 punti) In attacco non è serata. In difesa fa il suo con la consueta intensità. Voto 5.5 Cassius(30 minuti, 5/10 da 2, 1/3 da 3, 10/10 ai liberi, 3 perse, 1 recuperata, 10 assist, 23 punti) Per tre quarti di gara è l’unico faro offensivo biancorosso: segna con costanza e oltretutto, e mica è poco, fa segnare. Piazzando 10 assist per una doppia-doppia di alto profilo. Giusto che sia lui a chiudere i conti di una gara da vero. Voto 8 Mouhamed(17 minuti, 4/6 da 2, 4 rimbalzi, 1 persa, 2, 8 punti) Si ripresenta dopo l’infortunio rifilando due terrificantiin rapida successione. Protegge il ferro e finalizza alla perfezione i confetti che gli offre. Voto 6.