Quotidiano.net - La lezione di Mattarella:: "In questo caos informativo servono contenuti verificati"

"Neldell’informazione c’è sempre più bisogno di, il lavoro dei giornalisti è fondamentale". Parole del presidente della Repubblica Sergio, che oggi ha visitato al Maxxi la mostra fotografica realizzata dall’Ansa in occasione degli 80 anni dell’agenzia, che racconta la vita della Repubblica e i grandi eventi che hanno scosso il mondo attraverso una serie di scatti di grande impatto visivo. Il capo dello Stato, dopo una breve cerimonia nei locali del museo di Roma che ospiteranno l’esposizione fino al 9 febbraio, si è a lungo soffermato sulle fotografie accompagnato dal presidente dell’Ansa Giulio Anselmi, dall’ad Stefano De Alessandri e dal direttore Luigi Contu. "Complimenti per il vostro lavoro, un lavoro, quello dei giornalisti, che è fondamentale per la democrazia", ha aggiunto