Ilfattoquotidiano.it - Il piccolo fan tradito dall’esultanza davanti alla telecamera: la scuola lo becca e annulla la sua giustificazione – Domeniche Bestiali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nelleil fine giustifica i mezzi, sempre. La questione come sempre non è da ascriversi alle figure retoriche, ma da applicare praticamente. Dunque, senza entrare in discorsi filosofici, il fine, cioè la domenica bestiale stessa, giustifica i mezzi, intesi proprio come mezzi di trasporto, perlopiù di fortuna, spesso assai improbabili. E dire che quanto più improbabili sono, quei mezzi, tanto più vengono apprezzati perché se poi il discorso si sposta sulle nuove tecnologie gli effetti diventano bruttini. E nellesiamo di bocca buona, non troppo sofisticati o moderni.I MEZZIGià, i mezzi. Due splendidi esempi arrivano da Oltremanica. Il primo è quello del Tamworth, squadra di quinta divisione inglese che nella Fa Cup ha affrontato il Tottenham, dandogli anche parecchio filo da torcere.