Ilfattoquotidiano.it - Esplosioni a Kiev durante la visita di Crosetto e Starmer. Il ministro si trovava a 7-800 metri di distanza

Bombe russe colpisconoladeldella Difesa Guidoe dell’omologo britannico, Keir. Mentre i due ministri erano impegnati in incontri bilaterali, sono state avvertite dellea circa 700-800didalla sede dei colloqui, mentre in città suonavano le sirene anti-aeree.Nella sua nella capitale Ucraina,ha incontrato ildelle Industrie Strategiche dell’Ucraina Herman Smetanin che – spiega la Difesa – “ha ringraziato l’Italia per aver assicurato il suo aiuto alla legittima difesa dell’Ucraina e del suo popolo”. “È stata un’occasione di dialogo su una collaborazione tecnica anche nel settore industria della difesa – le parole di-. La ricostruzione del Paese, alla fine del conflitto, sarà di fondamentale importanza e l’Italia può contribuire con strumenti e eccellenze di cui il nostro Paese dispone”.