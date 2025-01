Lanazione.it - Domenica 19 alla Fraternita dei Laici il CIF di Arezzo festeggia 25 anni di consulenza familiare

, 16 gennaio 2025 – Sono già molte le prenotazioni per il convegno di19 gennaio 2025 alle ore 15,30 organizzato dal Centro Italiano Femminile (CIF) diperre l’importante traguardo dei 25di attività del Centro di. L’appuntamento è presso la "Pieve" del Palazzo delladei, in Piazza Grande ad. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Un quarto di secolo dedicato alle famiglie: in 25il Centro di, associato UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali - ha seguito circa 1.150 casi, offrendo supporto a coppie, individui, famiglie, genitori e figli, principalmente della provincia di. Il servizio, attualmente gestito da 8 consulenti familiari, volontari altamente qualificati e continuamente aggiornati e formati, si avvale della collaborazione di una équipe interdisciplinare con vari professionisti, tra cui pedagogisti, psicologi e consulenti legali.