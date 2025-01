.com - Basket B nazionale / Jesi vince a Chieti (69-71) e torna a muovere la classifica

Gara combattuta fino all’ultimo secondo quandoha sbagliato il tiro del pari dopo che Di Emidio dalla lunetta aveva fatto 1/2 portando il punteggio sul 69-71VALLESINA, 15 gennaio 2025 – Due punti importantissimi (69-71) per laquelli conquistati da.La squadrana senza Cena e Marulli con Petrucci in quintetto titolare ed in campo per oltre 27?.Cancellata la sconfitta, che bruciava, di domenica scorsa in casa contro Salerno.Nel prossimo turno si risulle tavole da gioco quando al Palatriccoli scenderà Chiusi San Giobbe.1974: Bechi 6, Hadzic, Van Ounsem 21, Serafini 4, Vettori 16, Del Sole 9, Bianco, Maiga 7, Sinagra 6. All. Lardo: Ponziani 9, Carnevale, Bruno 7, Di Emidio 14, Berra 8, Zucca 22, Valentini 7, Petrucci 4, Nisi, Tamiozzo.