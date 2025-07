L' Ocean Viking è una nave di SOS Méditerranée un network di organizzazioni umanitarie attive in Francia Germania Italia e Svizzera

L’Ocean Viking, una nave di SOS Mediterranée, rappresenta un faro di speranza nelle acque del Mediterraneo, un network di organizzazioni umanitarie attive in Francia, Germania, Italia e Svizzera. Lo scorso 13 marzo 2024, un’operazione di salvataggio ha rivelato il dramma di un gommone abbandonato in mare: solo 25 sopravvissuti, dopo aver perso decine di compagni, tra cui donne e un bambino. È un richiamo urgente alla solidarietà e all’umanità condivisa.

«L o scorso anno, il 13 marzo 2024, mi è capitato di individuare col binocolo un gommone, e ci è sembrato strano, perché c'erano poche persone a bordo. Quando abbiamo lanciato i nostri battelli di salvataggio e siamo arrivati vicini, ci siamo resi conto che erano rimasti solo 25 uomini. Erano in mare da una settimana e avevano visto morire una sessantina almeno di compagni di viaggio, tra cui tutte le donne e un bambino di un anno e mezzo». È solo una delle tante testimonianze di Luisa Albera, capomissione e coordinatrice di ricerca e soccorso della Ocean Viking, nave autorizzata a svolgere operazioni di ricerca e soccorso per conto di SOS Méditerranée, un network di organizzazioni umanitarie attive in Francia, Germania, Italia e Svizzera.