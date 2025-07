Caccia polacchi e alleati in volo | massima allerta per l’attacco russo all’Ucraina

In un clima di massima allerta, Polonia e alleati hanno risposto prontamente al massiccio attacco russo contro l'Ucraina, schierando i loro aerei da combattimento nella notte. La tensione cresce mentre le forze russe intensificano le operazioni a lungo raggio, colpendo obiettivi strategici nell’Ucraina occidentale. La situazione rimane critica e in evoluzione: l'intera regione segue con preoccupazione gli sviluppi di questa escalation.

Polonia e Paesi alleati hanno fatto decollare nella notte i loro aerei da combattimento in seguito al massiccio attacco delle forze russe in corso contro l'Ucraina: lo ha reso noto su X il Comando operativo delle Forze armate del Paese, come riporta Rbc-Ucraina. «A causa dell'attivitĂ dell'aviazione russa a lungo raggio, che sta colpendo obiettivi situati, in particolare, nell'Ucraina occidentale,.

