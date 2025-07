Torna la caccia nei valichi montani una tra le più falcidianti Avvilente!

Torna la caccia nei valichi montani, un fenomeno tra i più cruenti e antichi che mette a rischio la fragile fauna locale. Ricordando le manifestazioni pacifiche della L.A.C. a San Zeno, emerge con forza l’urgenza di proteggere questi passaggi cruciali per migliaia di passeriformi. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere azioni concrete per fermare questa battaglia silenziosa ma devastante. Solo così potremo preservare il delicato equilibrio della natura alpina.

di Giovanni Barcheri Avendo partecipato alle manifestazioni organizzate dalla storica sezione milanese della L.A.C. (Lega per l’Abolizione della caccia) per contrastare pacificamente i massacri di piccoli passeriformi, ricordo a quanto si assisteva al Colle di San Zeno in provincia di Brescia, un passaggio obbligato sulle montagne per i migratori tra la Valle Camonica e la Val Trompia a 1434 metri di quota: qui squadre di cacciatori, al passaggio degli stormi di uccelli iniziavano e continuavano incessantemente a sparare e i piccoli volatili dal peso di pochi grammi cadevano abbattuti come in una cospicua grandinata; anche quelli solamente feriti alle ali e che cercavano di fuggire zampettando al suolo non avevano scampo perché i cacciatori lanciavano su di essi i loro cani di riporto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it