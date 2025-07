Legge sulla montagna perché è un’occasione persa | Poche risorse e niente per l’adattamento climatico

La legge sulla montagna rappresenta un’occasione persa: poche risorse e nessun piano di adattamento climatico rischiano di frenare il suo potenziale. Paradossalmente, mentre le montagne registrano un saldo migratorio positivo di 100mila persone, il governo mira a spingerle verso uno spopolamento irreversibile. La sfida è enorme, e il ddl Montagna, ormai blindato, potrebbe non bastare a invertire questa tendenza.

Il paradosso è in questa istantanea: per la prima volta dopo decenni le montagne registrano un saldo migratorio positivo (+100mila persone), eppure il governo, nel Piano nazionale per le aree interne, mette nero su bianco l'obiettivo di accompagnarle "in un percorso di spopolamento irreversibile". E allora forse non stupisce se il ddl Montagna, licenziato dalla Camera (il testo, blindato, tornerà in Senato per il via libera definitivo) si è attirato numerose critiche. Sì, perché la legge attesa da oltre 30 anni anziché intervenire per affrontare i problemi legati alle terre alte – in primis, un piano di adattamento climatico – e garantire un futuro dignitoso a chi le abita (quasi nove milioni di persone, distribuite in circa 4mila Comuni), mette soltanto una pezza.

