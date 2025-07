Lo start alla stagione il 30 e 31 agosto

La nuova stagione calcistica sta per partire, con il calcio che torna a entusiasmare i tifosi tra emozioni e sfide appassionanti. Il fine settimana del 30 e 31 agosto segnerà l’inizio con la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione, seguito dai campionati il 6 e 7 settembre. Un palinsesto ricco di eventi che promette di accendere nuovamente la passione per il calcio regionale. Prepariamoci a vivere un’altra stagione all’insegna dello sport e della competizione!

Come consuetudine, a inizio luglio, scatta la nuova stagione calcistica. Fissate le date di inizio stagione. Il via come sempre con la Coppa Italia di Eccellenza (ottavi di finale) e Promozione (sedicesimi) che scatterà nel fine settimana del 30 e 31 agosto. Una settimana dopo (6 e 7 settembre) via invece ai campionati, sempre di Eccellenza e Promozione. Sempre nel primo fine settimana di settembre start alla Coppa Marche di Prima e Seconda Categoria (la seconda giornata si disputerà sabato 13 e domenica 14 settembre). Per queste ultime due categorie i campionati partiranno il 20 settembre. Le partite che ''contano'' inizieranno quindi solo a fine agosto, in questo mese invece c'è il termine per la presentazione delle domande di iscrizione a Coppa e campionato.

