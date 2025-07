Bollate arresto cardiaco in farmacia | salvato da un maxi soccorso

Un episodio straordinario di tempestività e collaborazione ha coinvolto la comunità di Bollate, dove un arresto cardiaco in farmacia è stato prontamente fronteggiato grazie a un maxi soccorso che ha fatto la differenza tra vita e morte. La prontezza degli operatori e il coraggio dei presenti hanno trasformato una potenziale tragedia in un esempio di grande solidarietà. Scopriamo insieme come questa straordinaria azione abbia salvato una vita preziosa.

. Lunedì della scorsa settimana tra la piazza di Madonna in Campagna e la farmacia che si affaccia su di essa è andata in scena una vera e propria operazione di soccorso e di salvataggio, che ha davvero salvato la vita a un uomo di 62 . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Bollate, arresto cardiaco in farmacia: salvato da un maxi soccorso

