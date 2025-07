Ogni opera è una scoperta che non cercavo L’arte secondo Marco Belfiore

Ogni opera è, per Marco Belfiore, una scoperta che non cercava. Nato a Rovereto nel 1971, l’artista trasforma la serendipità in una componente fondamentale della sua pratica, arricchendo ogni creazione di un senso di sorpresa e intuizione. Attraverso le sue opere, Belfiore ci invita a riscoprire il potere inaspettato dell’arte, dimostrando che talvolta, l’imprevisto può aprire strade nuove e sorprendenti. La sua storia è un viaggio tra passione, autodidattismo e continua esplorazione.

Nome e cognome: Marco Belfiore Luogo e anno di nascita: Rovereto (TN) 1971 Gallerie di riferimento e contatti social: Galleria Monica De Cardenas, Milano-Zuoz Instagram Progetto musicale Cosmic Bombero L'intervista. Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola Che ruolo gioca la serendipità nella tua pratica artistica? Avendo interrotto gli studi molto giovane sono diventato autodidatta per necessità, quando ripresi a studiare anni dopo, avevo oramai sviluppato un gusto e una sensibilità autonomamente: ritrovai nello studio scolastico quello che già avevo sperimentato nella vita reale, questo mi fece capire come si possa giungere alle stesse conclusioni partendo da punti e momenti diversi tra loro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "Ogni opera è una scoperta che non cercavo". L’arte secondo Marco Belfiore

