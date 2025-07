ingegnera meccanica in olanda guido un laboratorio di robotica in italia discriminata rispetto ai colleghi maschi

Da Bologna alla leadership internazionale: la straordinaria ascesa di Salua Hamaza, ingegnera meccanica e pioniera nel campo della robotica, testimonia come passione e determinazione possano superare ogni barriera. Nonostante le sfide di discriminazione, questa donna innovativa ha tracciato un percorso di successo tra Olanda e Inghilterra, arrivando a guidare un laboratorio all’avanguardia a Delft. La sua storia ispira nuove generazioni di talenti a credere nei propri sogni e a rivoluzionare il mondo della tecnologia.

1989, Salua Hamaza nasce a Bologna. A scuola un’insegnante di scienze riconosce la sua passione per il mondo intorno a lei. Si laurea all’Alma Mater in Ingegneria Meccanica. 2013, Salua lascia l’Italia. Tra l’Olanda e l’Inghilterra diventa ricercatrice. È la prima donna a classificarsi per il miglior dottorato di ricerca in Robotica in Inghilterra. 2025, Salua oggi guida un laboratorio internazionale di robotica aerea a Delft. Lavora con i droni che interagiscono con l’ambiente e che hanno applicazioni nella biologia. Non tornerà a Bologna. “È un circolo vizioso: in Italia ci sono meno fondi e meno laboratori – spiega a Ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it