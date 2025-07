Le altre lombarde di serie A Boom Atalanta solo mille tessere disponibili in vendita libera Como in stand-by la Cremonese parte lunedì con la prelazione

L’entusiasmo attorno all’Atalanta è alle stelle: quasi il 95% degli abbonati della scorsa stagione ha già rinnovato, e da oggi si apre la vendita libera con soli mille posti disponibili nelle Curve Nord Pisani e Sud Morosini. La corsa ai biglietti è iniziata, con tifosi già in fila per assicurarsi un posto in una stagione ricca di emozioni. La passione nerazzurra non conosce frontiere: il campionato sta per ripartire e i sostenitori sono pronti a vivere ogni istante.

Volano gli abbonamenti per l' Atalanta. Nella prima fase, quella della prelazione chiusa giovedì, sono state sottoscritte 14.233 tessere sulle 15.200 disponibili. Di fatto quasi il 95% degli abbonati della scorsa stagione ha rinnovato la tessera annuale. Da oggi scatta la vendita libera, con appena mille posti a disposizione per le Curve Nord Pisani e Sud Morosini. E infatti già da ieri mattina alcune decine di tifosi nerazzurri erano accampati sui gradini alle spalle della Curva Nord per essere tra i primi questa mattina, quando si aprirà la vendita libera, destinata probabilmente a durare poche ore, giusto il tempo di esaurire le tessere annuali acquistabili.

Si è chiusa la fase di prelazione della Campagna abbonamenti "E Ho In Mente Te": sono 14.233 le persone che hanno rinnovato il proprio abbonamento! ? ? https://atalanta.it/news/campagna-abbonamenti-2025-26-prelazioni-chiuse-a-14233-tessere… # Vai su X

Domani, giovedì 10 luglio, sarà l'ultimo giorno utile per poter esercitare la propria prelazione e aderire alla Campagna abbonamenti 2025/26 dell’ Atalanta Bergamasca Calcio. Alle 19 di oggi sono state sottoscritte 13.455 tessere. #ehoinmentete #GoAtalanta Vai su Facebook

