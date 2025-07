Via vai insolito la Polizia Locale scopre barbiere abusivo | tagliava i capelli tra la sporcizia in un box

In un raid sorprendente nel Quartiere Romiti, la Polizia Locale ha scoperto un barbiere abusivo che esercitava tra sporcizia e condizioni igieniche precarie. La scoperta, avvenuta in un box trasformato in uno studio clandestino, ha portato al sequestro di attrezzature del valore di migliaia di euro. Questa vicenda mette in luce i rischi per la salute dei clienti e l'importanza di controlli rigorosi nel settore.

La Polizia Locale ha sequestrato un negozio di acconciature e le relative attrezzature, per un valore commerciale di diverse migliaia di euro, all’interno di uno stabile nel Quartiere Romiti. Secondo quanto emerso dall'attività del personale del Corpo, nel salone si operava senza alcuna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

