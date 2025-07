Il calciatore più ricco al mondo è uno sconosciuto | ha uno stipendio da ‘fame’

Il calciatore più ricco del mondo, Faiq Bolkiah, possiede tutto: ricchezze sfrenate, un cognome potente e un patrimonio che fa invidia. Eppure, non cerca yacht di lusso né jet privati; il suo sogno, fin da bambino, è uno solo: scoprire cosa significa davvero vivere senza limiti...

E’ il calciatore più ricco del mondo ma oggi guadagna come un dilettante. Uno stipendio da fame pur stando in Premier League. Sulla carta, ha tutto quello che un ragazzo di diciannove anni potrebbe desiderare: ricchezza sfacciata, un cognome che apre porte in tutto il mondo e un conto in banca che fa impallidire anche i big del calcio. Eppure, Faiq Bolkiah non è interessato a yacht o jet privati. Il suo sogno, fin da piccolo, è uno solo: diventare un calciatore professionista. E per inseguirlo, ha scelto una strada che – per assurdo – è la più umile possibile: quella che passa dai campi delle giovanili, dagli allenamenti con la squadra riserve, dagli stipendi simbolici e dal silenzio lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com