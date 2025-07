Valsa il colpo va a segno Tizi-Oualou è gialloblù

Il grande colpo di mercato del volley italiano è realtà: Amir Tizi-Oualou, talento transalpino classe 2005 e 202 centimetri di altezza, si unisce a Modena. Dopo settimane di trattative e un’estate di incertezze, la società gialloblù ha finalmente assicurato uno dei prospetti più promettenti a livello mondiale. Questo trasferimento promette scintille e si preannuncia come un’operazione destinata a lasciare il segno nel panorama pallavolistico internazionale.

L’annuncio che tutti aspettavano finalmente è arrivato. Dopo oltre un mese di trattative lo si può dire: Amir Tizi-Oualou è il nuovo palleggiatore di Modena. Classe 2005, 202 centimetri di altezza, l’atleta transalpino aggregato in queste settimane alla Nazionale di Andrea Giani per la Volleyball Nations League è senza ombra di dubbio uno dei prospetti più interessanti nel ruolo a livello mondiale. Arriva dopo un tira e molla estivo che prima ha riguardato Modena e Luciano De Cecco e poi Modena e Czestochowa: ad acquistarlo nel mercato invernale era infatti stata la società polacca guidata in panchina da Guillermo Falasca, ma un blitz modenese a fine maggio aveva fatto propendere il giocatore per rinunciare alla Plus Liga e accasarsi a Modena, con un’offerta migliore e la conoscenza di Roberto Ciamarra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net