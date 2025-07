Taglio del nastro per il banco alimentare di Alfonsine | aiuterà le persone in difficoltà

Domenica 6 luglio, Alfonsine ha vissuto un momento di grande solidarietà con l'inaugurazione del nuovo banco alimentare, un progetto che mira ad aiutare le persone in difficoltà. Sotto il sorriso e l'impegno delle volontarie, e alla presenza del sindaco Riccardo Graziani, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una comunità più unita e solidale. Le volontarie...

Domenica 6 luglio l'associazione il Filo di Arianna ha inaugurato la propria sede ad Alfonsine alla presenza del sindaco Riccardo Graziani, che ha contribuito in prima persona alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione i locali a Filo di Alfonsine in via Antonellini 2. Le volontarie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it