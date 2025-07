Tutto pronto per il Pioli 3.0 Il corteggiamento è finito

Dopo settimane di attese e rumors, Stefano Pioli ha finalmente scelto la Fiorentina, lasciando alle spalle il turbinio di nomi e polemiche. La sua decisione, più di un semplice accordo, rappresenta un nuovo inizio per i Viola e una conferma della sua passione sincera per la maglia toscana. Ora, con la firma ufficiale, si apre un capitolo entusiasmante che promette sfide e successi. È il momento di scrivere la storia insieme.

E’ passato oltre un mese da quando Stefano Pioli ha dato la sua parola alla Fiorentina. Ha attraversato, suo malgrado, lo tsunami Nazionale dopo l’esonero di Luciano Spalletti. Sembrava dapprima il candidato numero uno, poi il secondo dopo Claudio Ranieri. Qualche telefonata, un paio di giorni in bilico, poi anche la Federazione ha capito che tra Pioli e la Fiorentina c’era più di una stretta di mano. Che per Stefano è valsa più di un contratto firmato. Arriverà oggi il comunicato ufficiale del club viola che sancirà il Pioli tris. Dal 1989 al 1995 l’avventura da giocatore. Dal 2017 al 2019 quella da allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tutto pronto per il Pioli 3.0. Il corteggiamento è finito

In questa notizia si parla di: pioli - tutto - pronto - corteggiamento

Fiorentina a caccia di un club manager con Pioli. Di Gennaro: "Io mollerei tutto e tornerei a Firenze" - La Fiorentina si prepara a rivoluzionare il proprio futuro, cercando un club manager che possa riaccendere la passione dei tifosi e guidare i viola verso i traguardi ambiziosi.

Pioli avanti tutta nonostante Ranieri: accordo quasi pronto, vuole la Fiorentina; Stefano Pioli pronto a tornare in serie A; Tutto pronto per il Pioli 3.0. Il corteggiamento è finito.

Tutto pronto per il Pioli 3.0. Il corteggiamento è finito - Oggi il tecnico firmerà con il club un accordo per tre anni (due con opzione). Da msn.com

Pioli Fiorentina, ci siamo: sarà lui il nuovo allenatore della Viola. Ecco quando è previsto il suo arrivo in città, tutti i dettagli - Quando è previsto l’arrivo in città del tecnico accostato in passato alla Juve Il cerchio si chiude, un nuovo capitolo sta per inizi ... Riporta juventusnews24.com