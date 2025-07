Il dolore per mio fratello arrestato non lascia più spazio alla pietà | la lettera al Fattoit di una prof che a scuola insegna legalità

Il dolore di una famiglia diventa ancora più profondo quando si scontra con l’incertezza della giustizia. La lettera di Patrizia Starnone, sorella di uno degli arrestati e figura di spicco nell’ambito della legalità, ci offre una prospettiva umana e rischiosa di un caso che scuote la nostra società. Nel suo testo, si rivolge direttamente al cuore di chi crede nel rispetto delle regole, ricordandoci che dietro ogni notizia ci sono vite da difendere e valori da preservare.

Ilfattoquotidiano.it, come altri giornali, ha pubblicato giovedì la cronaca di un’operazione che ha portato all’arresto di 21 persone per traffico internazionale di cocaina. Oggi riceviamo e pubblichiamo la lettera di Patrizia Starnone, sorella di uno degli arrestati, avvocata, insegnante di Diritto ed Economia politica all’Itis Galilei di Livorno, responsabile legalità nello stesso istituto, autrice di libri sulla ‘ndrangheta. Nel suo testo inviato alla redazione Starnone – a nome della sua famiglia – rende pubblica ed esplicita la condanna di tutte le mafie e di ogni tipo di illecito. *** “Quattordici persone in carcere, sette ai domiciliari, l’ennesimo colpo all’impero della droga messo in piedi dai clan di ‘ndrangheta, con Platì storica capitale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il dolore per mio fratello arrestato non lascia più spazio alla pietà”: la lettera al Fatto.it di una prof che a scuola insegna legalità

