Il dramma di Ahmedabad ha sconvolto l’India e il mondo intero, lasciando dietro di sé una scia di dolore e mistero. Le recenti analisi sulla scatola nera dell’Air India Boeing 787 Dreamliner rivelano che l’incidente non è stato causato da un guasto tecnico 232 come inizialmente ipotizzato, ma da altre cause ancora da chiarire. Scopriamo insieme i dettagli di questa tragedia e cosa emerge dalle indagini.

Il disastro aereo avvenuto ad Ahmedabad il 12 giugno scorso ha segnato una delle pagine più buie della storia dell’aviazione civile indiana, con 260 vittime e una lunga scia di interrogativi ancora aperti. Le recenti analisi sulle scatole nere dell’ Air India Boeing 787 Dreamliner stanno fornendo nuovi dettagli sconvolgenti. Leggi anche: Francis Kaufmann, dramma al rientro in Italia: finisce in ospedale Aereo precipitato in India, esclusa l’ipotesi del guasto tecnico. Fonti autorevoli come Air Current e Wall Street Journal, insieme a testate italiane tra cui Il Messaggero e Corriere della Sera, hanno rilanciato la notizia, sottolineando come la pista del guasto tecnico sia stata rapidamente abbandonata a favore di ipotesi più complesse e inquietanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Aereo precipitato, non è stato un guasto tecnico: cosa è emerso dalla scatola nera

