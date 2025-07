La surreale trattativa per Archie Brown è del Milan ma il Fenerbahce ci prova | la bufala dl jet privato

Una vera e propria soap opera quella che coinvolge Archie Brown, il difensore del Gent ormai da tempo nel mirino del Milan. Il mercato ha vissuto un venerdì da film, tra accordi smentiti e bufale di jet privati pronti a decollare verso Istanbul. La vicenda si infittisce, lasciando i tifosi in attesa di chiarimenti ufficiali: cosa c’è realmente dietro questa surreale trattativa? Continua a leggere per scoprire tutti i retroscena.

Il Milan ha da tempo raggiunto l'accordo col difensore del Gent, Archie Brown ma nella giornata di venerdì 11 luglio è accaduto di tutto, o così hanno provato a far credere il club belga e il Fenerbahce, che si erano accordati per l'acquisto senza passare dal giocatore. Fino a farlo salire su un aereo privato in direzione Istanbul. Mai partito.