Calhanoglu e quello che sarà il suo futuro Una rivale si allontana | nel mezzo anche il piano dell’Inter Le ultime

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter si fa sempre più chiaro, mentre le voci dal Galatasaray sembrano perdere vigore. La trattativa con il club turco resta lontana da un’intesa, e i nerazzurri puntano sulla permanenza del centrocampista nel progetto in vista della nuova stagione. Con l’avvicinarsi del ritiro, la situazione si sbloccherà o il suo destino si definirà altrove? Resta da capire cosa riserverà il mercato nelle prossime settimane.

