Riccardo e Davide vanno con l’Italrugby

In principio fu Edoardo Gori, "stella" del Gispi campione d'Italia U15 nel 200405 e futuro capitano dell'Italrugby. Senza dimenticare Lorenzo Giovanchelli, ritiratosi pochi mesi fa a 39 anni, che fu fra i primi tra i "gispolotti" a vestire l'azzurro delle giovanili. Il rapporto tra il Gispi e la Nazionale italiana di rugby è sempre stato saldo, considerando insomma il numero dei giocatori cresciuti nel club pratese che nel corso del tempo sono poi stati convocati dalle varie selezioni nazionali. L'ultimo, in ordine cronologico, è Riccardo Sanchez: il classe 2008 è stato convocato per il raduno dell'Italia U18 che inizierà dopodomani.