Riccardo Boni morto sepolto sotto la sabbia a Montalto Il padre | Era a tre metri da me perché non ha gridato? Non mi sono accorto di nulla

Un tragico incidente ha scosso il cuore di Montalto: Riccardo Boni, un ragazzo di 17 anni, è stato sepolto sotto la sabbia mentre cercava di far divertire i suoi fratellini. Nonostante la sua presenza a pochi metri, il padre non ha udito alcun grido e nulla ha potuto fare per salvarlo. Una tragedia che ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della comunità.

Riccardo Boni, 17 anni, romano, fisico atletico, stava scavando quella buca sulla sabbia per far divertire i suoi fratellini di 8 e 5 anni. A due, tre metri da loro sulla spiaggia del.

Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo. «Una giornata maledetta» - Una giornata apparentemente spensierata si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto tutti. Riccardo Boni, solo 17 anni, ha perso la vita nel crollo di un tunnel di sabbia, sepolto sotto tonnellate di granelli e lasciato in balia del silenzio della spiaggia.

