Né guerre né crisi economiche La decadenza dell’occidente è innanzitutto emotiva Un libro

In un mondo segnato da guerre e crisi economiche, l’Occidente attraversa una profonda decadenza emotiva. Un libro che esplora come le emozioni siano diventate la leva più potente di questa fase, alimentando sogni e aspirazioni ma anche rischi e inquietudini. Scopri come il sentimento, spesso sottovalutato, possa essere la chiave per comprendere le sfide di oggi e plasmare il futuro. Continua a leggere per immergerti in questo affascinante viaggio.

L’emozione nell’epoca moderna è considerata una formidabile leva produttiva, un sentimento necessario per aspirare, ambire e come spesso si usa dire, per realizzare i propri sogni. L’emozione è all. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Né guerre né crisi economiche. La decadenza dell’occidente è innanzitutto emotiva. Un libro

In questa notizia si parla di: guerre - crisi - economiche - decadenza

Eurispes: gli italiani temono crisi economica, guerre e clima estremo. Ma 7 su 10 sono felici vivere in Italia - L'ultimo rapporto Eurispes rivela che, nonostante le crescenti paure di crisi economica, guerre e clima estremo, ben 7 italiani su 10 sono felici di vivere in Italia.

Nella campagna presidenziale 2024 prometteva di “farla finita con le stupide guerre senza fine”. Ma adesso Donald Trump parla come se gli Stati Uniti partecipassero già al conflitto Vai su Facebook

Né guerre né crisi economiche. La decadenza dell’occidente è innanzitutto emotiva. Un libro; Non usciamo dal fatalismo della decadenza; Guerre regionali o conflitto mondiale generalizzato?.

Né guerre né crisi economiche. La decadenza dell'occidente è innanzitutto emotiva. Un libro - Il brillante saggio della sociologa Eva Illouz espone con chiarezza quella forma di tristezza diffusa e fallimento individuale che attraversa fortemente gli abitanti di questa parte di mondo. Da ilfoglio.it

L’economia di guerra di Putin si è inceppata - Prezzi del petrolio in discesa, inflazione vicino al 10%, tassi alti e spesa pubblica prosciugata dal conflitto. Riporta msn.com