Una famiglia di blogger polacchi in vacanza in città tra mosaici e cibo romagnolo

una famiglia di blogger polacchi, pronti a condividere con i loro follower un viaggio tra mosaici artistici e autentico cibo romagnolo. Come già successo nelle scorse estati, anche per il 2025 il Consorzio Camping & Natura Villages ha deciso di coinvolgere testimonial di rilievo, capaci di valorizzare le bellezze della nostra terra. La loro esperienza promette di ispirare nuovi viaggiatori ad immergersi nelle meraviglie di questa regione.

Come già accaduto nelle scorse estati, anche per il 2025 il Consorzio Camping & Natura Villages ha scelto – fra le diverse attività promozionali organizzate – di ospitare in alcune delle sue strutture dei testimonial significativi per target e mercati turistici specifici. Quest’anno la scelta è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: famiglia - blogger - polacchi - vacanza

Una famiglia di blogger polacchi in vacanza in città tra mosaici e cibo romagnolo.

Una famiglia di blogger polacchi in vacanza in città tra mosaici e cibo romagnolo - com e i vari social collegati, nei quali postano quotidianamente contenuti legati alle loro vacanze in tutto il mondo ... Da ravennatoday.it

Una famiglia di blogger polacchi in visita a Ravenna e sulla riviera romagnola. Molta attenzione per la street art - Come già accaduto nelle scorse estati, anche per il 2025 il Consorzio Camping & Natura Villages ha scelto – fra le diverse attività promozionali organizzate – di ospitare in alcune delle sue strutture ... Scrive ravennawebtv.it