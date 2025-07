Sindacati no al panico Come parlare di economia in Italia senza farsi prendere dal catastrofismo

Se il presente è sempre un quadro di crisi, rischiamo di perdere di vista le opportunità di ripresa e crescita. È fondamentale affrontare l’economia italiana con realismo ma senza allarmismi ingiustificati: solo così possiamo costruire un futuro solido, basato su dati concreti e speranze concrete. In questo articolo, esploreremo come parlare di economia in Italia senza farsi prendere dal catastrofismo, offrendo una visione costruttiva e fiduciosa del domani.

C’è una scena che nei convegni sindacali si ripete come un rito laico: uno prende il microfono e dipinge un paese immobile, in declino, sull’orlo del baratro. Tutti annuiscono. Eppure, forse non serve negare i problemi per dire che, a ben guardare, non stiamo affondando ogni giorno. Anzi. Il catastrofismo economico, specie se arriva da chi rappresenta i lavoratori, rischia di diventare una profezia che si autoavvera. Se il presente è sempre un disastro, il futuro scompare. Serve un piccolo vademecum per sindacalisti non catastrofisti: non per nascondere le difficoltà, ma per rimettere in circolo uno sguardo più realistico e combattivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sindacati, no al panico. Come parlare di economia in Italia senza farsi prendere dal catastrofismo

