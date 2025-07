Apprensione a Ventimiglia scomparso da un camping un bambino di 5 anni

Un’ondata di preoccupazione ha investito Ventimiglia, dove un bambino di cinque anni è scomparso da un camping in località Latte. La comunità si è mobilitata con coraggio e determinazione, partecipando attivamente alle ricerche coordinate dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco. La speranza è che il piccolo venga ritrovato presto, al sicuro e in buona salute. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa drammatica vicenda.

Un bambino di cinque anni, ospite di un camping in località Latte a Ventimiglia (Imperia) è stato dato per scomparso dopo che la sua famiglia non è più riuscito a rintracciarlo: è successo ieri sera. A partecipare alle ricerche del piccolo, che indossa una maglietta bianca e un paio di pantaloncini verdi, oltre alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, sono anche molti cittadini che hanno.

