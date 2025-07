Una proposta | santificare il lettore che sa ancora stupirsi per ciò che legge

Sei tra i pochi che ancora riescono a stupirsi leggendo, un dono prezioso in un mondo di informazioni sature. Immagina di canalizzare questa meraviglia per rivoluzionare l’editoria: proponiamo al ministro Giuli una soluzione innovativa, capace di valorizzare le vere eccellenze tra le 80 mila novità annuali. Perché la qualità e la passione non devono perdere terreno, ma riscoprire il loro spazio. È ora di cambiare rotta, per un futuro più brillante.

Avrei una proposta definitiva per risolvere la crisi dell'editoria (da avanzare al ministro Giuli). Ogni anno in Italia escono 80 mila e passa novità . Di questi libri, solo 3 mila superano le 3 mil.

