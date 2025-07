L’appello dei leader cristiani di Taybeh dopo gli attacchi dei coloni israeliani a chiese e cimiteri in Cisgiordania

L’appello dei leader cristiani di Taybeh risuona forte e chiaro: in un momento di crescente tensione e attacchi ai luoghi sacri in Cisgiordania, questa storica comunità chiede con urgenza protezione e solidarietà. Situato nel cuore della montagna di Ramallah, il villaggio di Taybeh, testimone di 2.000 anni di fede, si erge come simbolo di resistenza e speranza. È fondamentale sostenere queste voci di pace e tutela, affinché la storia e i valori non vengano cancellati.

L’accorata richiesta di aiuto giunge da Taybeh, l’antica Efraim citata nei vangeli. È l’ultimo villaggio interamente cristiano rimasto in Cisgiordania e una delle chiese più antiche in assoluto, dove la comunità cristiana è presente ininterrottamente da 2mila anni. Taybeh si trova al centro della montagna di Ramallah, a 850 metri di altezza, da dove di notte si vedono le luci di Gerusalemme. Ebbene: il 7 luglio una chiesa e un cimitero cristiano antichi sono stati gravemente vandalizzati dai coloni israeliani. Per questo i sacerdoti delle tre confessioni cristiane del villaggio, latina, cattolica greco-melchita e greco-ortodossa, hanno lanciato un grido d’allarme al mondo, esprimendo profonda preoccupazione per i crescenti e documentati attacchi da parte dei coloni israeliani sulla terra, sui luoghi santi e sulle proprietà della città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’appello dei leader cristiani di Taybeh dopo gli attacchi dei coloni israeliani a chiese e cimiteri in Cisgiordania

In questa notizia si parla di: taybeh - chiese - cisgiordania - appello

Il grido d'allarme a Tempi di padre Bashar Fawadleh, parroco di Taybeh, l'ultimo villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. «Hanno tentato di bruciare la nostra chiesa di San Giorgio del V secolo, abbiamo paura, ma non ce ne andremo mai» (di Leone Vai su Facebook

Cisgiordania: Taybeh, questa mattina nuovo attacco dei coloni israeliani al villaggio cristiano. Incendi vicino alle abitazioni. P. Bashar al Sir, “ogni giorno peggiora”; I sacerdoti di Taybeh contro i nuovi attacchi dei coloni israeliani; Taybeh sotto attacco: a rischio la presenza cristiana in Cisgiordania.

Cisgiordania: Taybeh, questa mattina nuovo attacco dei coloni israeliani al villaggio cristiano. Incendi vicino alle abitazioni. P. Bashar al Sir, “ogni giorno peggiora” - “I coloni – le sue parole – hanno appiccato il fuoco ai terreni degli abitanti del villaggio. Scrive difesapopolo.it

Un nuovo appello alla pace del Vescovo Anselmi. Vicini agli amici di Taybeh - E' un appello accorato per la pace quello che torna a fare il vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi. Segnala informazione.it