Caldo ultimi giorni di tregua ma prima il maltempo | le previsioni meteo

L'estate si concede ancora qualche giorno di tregua, regalando temperature sopra la media e un clima più gradevole. Tuttavia, l'anticiclone africano sta per tornare prepotente, portando con sé ondate di calore da bollino rosso. Prima di andare in vacanza con il cuore leggero, prepariamoci a un giro di vite: temporali, grandine e maltempo sono pronti a tornare a scuotere la Penisola, rendendo ancora più imprevedibile il nostro clima estivo.

(Adnkronos) – Quasi finita la tregua dal caldo, sull'Italia sta per tornare l'anticiclone africano. A partire dalla prossima settimana, infatti, l'aria fresca lascerà il posto alle alte temperature da bollino rosso. Ma prima di dire addio al clima gradevole degli ultimi giorni, temporali, grandine e maltempo torneranno ancora una volta a colpire la Penisola.

