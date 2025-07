Castellammare di Stabia | Lotta agli abusivi in spiaggia Controlli a tappeto di carabinieri municipale e capitaneria

A Castellammare di Stabia, la lotta agli abusivi in spiaggia si intensifica con controlli congiunti tra carabinieri, municipale e capitaneria. L’obiettivo è tutelare il territorio e i cittadini, contrastando occupazioni abusive e vendite non autorizzate. Durante le operazioni, un uomo di 62 anni è stato denunciato, segnando un passo importante nella difesa della legalità sul nostro litorale. La sicurezza e il rispetto delle regole sono fondamentali per un’estate più serena e sicura.

Controlli congiunti su spiagge libere e litorale: denunciato un uomo per occupazione abusiva e vendita non autorizzata di alimenti.. A Castellammare di Stabia i carabinieri della locale compagnia insieme agli agenti della polizia locale e ai militari della capitaneria di porto hanno effettuato un servizio a largo raggio sul litorale e sule spiagge libere volto alla repressione dell’abusivismo. Durante le operazioni un 62enne è stato denunciato. L’uomo occupava abusivamente la spiaggia ed noleggiava abusivamente attrezzature vendendo senza alcuna autorizzazione o licenza bevande e prodotti alimentari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Blitz contro il clan D’Alessandro: undici arresti a Castellammare di Stabia - Un'importante operazione contro il clan D’Alessandro ha portato all’arresto di undici persone a Castellammare di Stabia.

