Veicolo in fiamme sulla A19 | bloccato un tratto della Palermo-Catania

Un incidente improvviso sulla A19 Palermo-Catania ha causato un blocco temporaneo del traffico a Polizzi Generosa, dove un veicolo è andato in fiamme. Squadre dei vigili del fuoco, Anas e forze dell’ordine sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la circolazione. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e consigli su come affrontare il traffico in questa situazione critica.

Per un veicolo in fiamme traffico temporaneamente bloccato su un tratto dell'autostrada A19 Palermo-Catania, in territorio di Polizzi Generosa. Sul posto squadre Anas, vigili del fuoco e forze dell'ordine per la gestione del traffico in sicurezza e il ripristino della circolazione.

