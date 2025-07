C’è Castelnovo-Villa Sfida tra i fratelli Bargiacchi

Stasera alle 21.15, il quarto di finale tra Castelnovo Villa e Bargeiacchi promette emozioni intense nel 73° Torneo della Montagna. Una sfida che accende gli animi sugli spalti e in campo, con il ritorno del Castelnovo Capitale e i campioni in carica del Villa Minozzo pronti a darsi battaglia sul neutro di Quattro Castella. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati che non vogliono perdere nemmeno un istante di questa sfida memorabile.

E' il quarto di finale più montanaro fra quelli usciti nel 73° Torneo della Montagna. Promette scintille sugli spalti e in campo la sfida fra il rientrante Castelnovo Capitale e i campioni in carica del Villa Minozzo in onda stasera (ore 21.15) sul neutro di Quattro Castella, uno dei quattro campi selezionati nella serata del sorteggio dei gironi per ospitare i quarti di finale e assegnato nella riunione di lunedì sera fra le società ammesse alla fase eliminatoria. Serata insaporita dal duello a distanza in famiglia fra i dirigenti Simone Bargiacchi del Castelnovo e il fratello Mirco nei ranghi del Villa Minozzo che esultarono insieme nel 2015 sotto i colori del team della Pietra.

