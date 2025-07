Omicidio a Marotta paese sotto choc | sangue e morte alla festa dei bimbi La diretta

Una serata di allegria si è trasformata in un incubo a Marotta, lasciando una comunità sotto shock. In un tragico episodio avvenuto durante la festa dei bimbi, un uomo di 70 anni ha aperto il fuoco, seminando sangue e morte. La scena di violenza ha sconvolto tutti, sollevando domande e paura tra i residenti. La vicenda, ancora in fase di investigazione, lascia aperti numerosi interrogativi sulla sicurezza e sulla fragilità della pace locale.

Pesaro, 12 luglio 2025 – .Stamattina c’è una comunità sconvolta che non si capacita di quello che è accaduto ieri sera in un casolare di Marotta,, in provincia di Pesaro Urbino, dove si è consumato un terribile omicidio. Un uomo di 70 anni, Sandro Spingardi, ha fatto irruzione poco prima delle 22 alla festa organizzata in via Sterpettine 31, armato di arma da fuoco, e ha sparato alla nonna della bambina festeggiata, Griselda Cassia Nunez, 44 anni, uccidendola. Poi ha rivolto l’arma contro la mamma della piccola, Kenia Cassia Vaca, 28 anni, ferendola gravemente. La donna era riuscita a fuggire all’esterno del casolare ed è stata portata in codice rosso all’ospedale di Torrette ad Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio a Marotta, paese sotto choc: sangue e morte alla festa dei bimbi. La diretta

In questa notizia si parla di: omicidio - marotta - festa - paese

Omicidio a Marotta, spari alla festa di compleanno di una bambina: uccide la cognata e ferisce la madre della festeggiata - Un pomeriggio di festa si trasforma in tragedia a Marotta, dove un uomo armato di pistola ha aperto il fuoco durante una celebrazione di compleanno, portando morte e terrore tra i bambini e le famiglie presenti.

Omicidio alla festa di compleanno dei bambini, morta la nonna. Diretta: Marotta (Pesaro Urbino), 11 luglio 2025 – Tragedia alla festa di compleanno dei bambini a Marotta (Pesaro Urbino). Un 70enne ha fatto irruzione alla festa organizzata in… http://dlvr.it/TLs Vai su X

OMICIDIO ANA CRISTINA: RINVIATO A GIUDIZIO AL 16 DICEMBRE IL PROCESSO A EZIO DI LEVRANO Vai su Facebook

Tragedia a Marotta durante festa: uomo armato irrompe e uccide madre di bimba festeggiata; Marotta di Mondolfo, spari alla festa di compleanno di una bambina: uomo di 71 anni uccide la cognata; Entra in un casolare dove c'è la festa di compleanno di una bambina, spara e uccide una donna. Poi si barrica dentro.

Omicidio alla festa di compleanno dei bambini, morta la nonna. Gravissima la mamma. Diretta - Un uomo armato di fucile ha fatto irruzione in un casolare a Marotta, nel Fanese, e ha sparato a bruciapelo alla donna. Secondo quotidiano.net

Sandrino Spingardi, chi è il killer che ha fatto irruzione alla festa della nipotina uccidendo la cognata: ferita la mamma della bimba - Orrore e morte a una festa di compleanno a Marotta, nella provincia di Pesaro e Urbino: cinque bambini di 5 anni erano disposti intorno alla torta e la festeggiata stava per spegnere ... Segnala ilmattino.it