Pozzuoli | ruba in un supermercato La Polizia di Stato trae in arresto un 40enne

A Pozzuoli, la fermezza delle forze dell'ordine si è tradotta in un nuovo successo contro la criminalità. Durante un intervento, la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne georgiano, colto in flagrante mentre tentava di rubare in un supermercato. L’uomo, già destinatario di un decreto di espulsione e con precedenti per furto aggravato, si era reso irreperibile. Un altro passo importante nella sicurezza della comunità, dimostrando che nessuno è al di sopra della legge.

Colto in flagrante dopo il furto in un supermercato, risultava anche irregolare sul territorio e già destinatario di un decreto di espulsione.. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne georgiano irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato, nonché denunciato per inottemperanza ad un decreto di espulsione. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Luciano per la segnalazione di un furto in un'attività commerciale.